Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Беспилотники ВСУ нанесли удары по Белгороду и ряду населенных пунктов Белгородской области.
- Повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили и инфраструктура.
- Предварительно, пострадавших нет.
БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ нанесли удары по Белгороду и еще ряду населенных пунктов Белгородской области, повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили и инфраструктура, предварительно, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб.
"Беспилотники ВСУ продолжают удары по нашему региону. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде от атак двух БПЛА повреждены инфраструктурный объект и оборудование на территории коммерческого объекта", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале.
Кроме того, в результате падения фрагментов сдетонировавшего беспилотника осколками посечены шесть машин и кровля МКД, отмечает оперштаб.
По его данным, в Белгородском округе атаки зафиксированы в поселках Малиновка и Дубовое, а также на дороге Черемошное — Никольское. В Шебекино и на трассе Крапивное — Чураево повреждены жилые и коммерческие здания и техника. В Грайвороне, а также в селах Гора-Подол, Головчино и Замостье пострадали дома, социальные объекты, автомобиль и газовая труба.
Кроме того, удары отмечены в поселке Красная Яруга, селе Чапельное Волоконовского округа и поселке Уразово Валуйского округа.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18