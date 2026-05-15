Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород

БЕЛГОРОД, 15 мая - РИА Новости. Беспилотники ВСУ нанесли удары по Белгороду и еще ряду населенных пунктов Белгородской области, повреждены жилые дома, социальные и коммерческие объекты, автомобили и инфраструктура, предварительно, пострадавших нет, сообщил региональный оперштаб.

"Беспилотники ВСУ продолжают удары по нашему региону. Предварительно, пострадавших нет. В Белгороде от атак двух БПЛА повреждены инфраструктурный объект и оборудование на территории коммерческого объекта", - говорится в сообщении оперштаба в Telegram-канале

Кроме того, в результате падения фрагментов сдетонировавшего беспилотника осколками посечены шесть машин и кровля МКД, отмечает оперштаб.

По его данным, в Белгородском округе атаки зафиксированы в поселках Малиновка и Дубовое, а также на дороге Черемошное — Никольское. В Шебекино и на трассе Крапивное — Чураево повреждены жилые и коммерческие здания и техника. В Грайвороне , а также в селах Гора-Подол, Головчино и Замостье пострадали дома, социальные объекты, автомобиль и газовая труба.