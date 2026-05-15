Исследование "Сбера" и Rambler&Co: бег – самый доступный вид спорта

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Совместное исследование "Сбера" и Rambler&Co подтверждает, что бег — самый доступный вид спорта, каждый второй участник опроса отметил, что именно эта дисциплина требует минимальных вложений на старте, сообщает пресс-служба банка.

В пятерке самых доступных также: велосипедный спорт (за него высказались 15%), йога и растяжка (14%), плавание (10%) и игры с мячом (футбол, волейбол, баскетбол) — 6%. Большой и настольный теннис упомянули 3%, борьбу, бокс и единоборства — еще 3%.

Мало кто из респондентов готов вкладываться в спорт материально. 36% тратят на него до 5 тысяч рублей в год, 15% — от 5 до 10 тысяч рублей. 25% опрошенных не смогли точно оценить свои затраты. Только 6% расходуют на экипировку более 50 тысяч рублей в год.

Основная мотивация — поддерживать форму и внешний вид (32%), улучшать здоровье и самочувствие (31%). Еще 10% используют движение, чтобы перезагрузить голову, снизить стресс и отвлечься от дел. Другие варианты — заряжаться энергией и корректировать вес (по 9%), получать удовольствие от движения (8%).

59% участников исследования вовлечены в физическую активность. Из них 14% тренируются почти каждый день, 22% — два-три раза в неделю, 23% — раз в неделю или от случая к случаю. Только 41% респондентов совсем не занимаются спортом.

Показательно, что 70% россиян убеждены: тренировки должны гармонично вписываться в жизнь. Лишь 15% готовы ради спорта отказаться от других видов досуга. Меньше времени тратить на общение с друзьями и личную жизнь согласны 8% опрошенных, на работу — 7%.

В исследовании есть раздел и о том, как россияне воспринимают массовые забеги, например, "СберПрайм Зеленый Марафон", который пройдет в этом году 30 мая. Каждый четвертый заявил: главное — участие и атмосфера. Для 22% важно попробовать свои силы на дистанции. Каждый пятый опрошенный ценит опыт преодоления себя и своих ограничений. Чувство сопричастности к большому событию отметили 9%, радость от масштабного спортивного праздника — 7%. Дух единения и внутренний рост для людей значат больше, чем соревнование с другими: лишь 8% выходят на старт, чтобы помериться силами, и столько же — ради личного рекорда или победы.