В Башкирии школьник получил множественные травмы при катании на карусели

УФА, 15 мая – РИА Новости. Школьник получил множественные травмы при катании на карусели в парке развлечений в башкирском Стерлитамаке, он госпитализирован, сообщила прокуратура региона.

"Мальчик 12 лет получил множественные травмы при движении на карусели "Вальс-ракушка". В настоящее время ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку.