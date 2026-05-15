В Башкирии школьник получил множественные травмы при катании на карусели

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В парке развлечений в башкирском Стерлитамаке школьник получил множественные травмы при катании на карусели.
- Прокуратура и СУСК РФ по республике начали проверки по факту инцидента.
- Ребенка доставили санавиацией в детскую больницу Уфы.
УФА, 15 мая – РИА Новости. Школьник получил множественные травмы при катании на карусели в парке развлечений в башкирском Стерлитамаке, он госпитализирован, сообщила прокуратура региона.
По данным ведомства, инцидент произошел 10 мая в парке имени Юрия Гагарина в Стерлитамаке.
"Мальчик 12 лет получил множественные травмы при движении на карусели "Вальс-ракушка". В настоящее время ребенок госпитализирован в медицинское учреждение, ему оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении. Надзорное ведомство организовало проверку.
Также доследственную проверку проводит СУСК РФ по республике, добавили в прокуратуре Башкирии.
"Прокуратура с участием специалистов уполномоченных ведомств проверит соблюдение законодательства при эксплуатации аттракциона, его техническое состояние, а также исполнение требований техники безопасности", - добавили в ведомстве.
Как пояснили РИА Новости в минздраве Башкирии, ребенок с травмами санавиацией доставлен в детскую больницу Уфы, его состояние оценивается как средней степени тяжести.
Информация о 12-летнем мальчике, которого в парке развлечений Стерлитамака "зажевало" в аттракцион "Вальс", появилась в Telegram-канале Shot. Сообщается, что спасателям пришлось распилить конструкцию, чтобы вызволить ребенка. Он получил травмы, в том числе перелом позвоночника.