Euroclear пообещал оспорить решение Арбитражного суда Москвы, пишут СМИ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы о взыскании средств, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, обещал оспорить вердикт, передает агентство Рейтер.
Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank.
Как отмечает Euroclear, активы российского центробанка до сих пор заморожены, в соответствии с международными санкциями.
"Будем оспаривать решение суда", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на заявление депозитария.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы.