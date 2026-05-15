Рейтинг@Mail.ru
Euroclear пообещал оспорить решение Арбитражного суда Москвы, пишут СМИ - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:58 15.05.2026 (обновлено: 20:21 15.05.2026)
Euroclear пообещал оспорить решение Арбитражного суда Москвы, пишут СМИ

Рейтер: Euroclear пообещал оспорить решение Арбитражного суда Москвы

© AP Photo / Sylvain PlazyЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Sylvain Plazy
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
  • Euroclear заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены в соответствии с международными санкциями, и пообещал оспорить решение суда.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Euroclear, комментируя решение Арбитражного суда Москвы о взыскании средств, заявил, что активы ЦБ РФ до сих пор заморожены, обещал оспорить вердикт, передает агентство Рейтер.
Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
ЦБ удовлетворен решением суда о незаконности действий Euroclear
Вчера, 19:42
Как отмечает Euroclear, активы российского центробанка до сих пор заморожены, в соответствии с международными санкциями.
"Будем оспаривать решение суда", - говорится в сообщении агентства, которое ссылается на заявление депозитария.
Евросоюз 12 декабря принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года — Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
Банк России 12 декабря подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы.
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Euroclear имеет право оспорить решение суда, заявили в Банке России
Вчера, 19:49
 
МоскваEuroclearЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала