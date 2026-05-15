В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке ВСУ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Четыре мирных жителя получили ранения в селе Солдатское Белгородской области при атаке ВСУ, сообщил оперативный штаб региона.

В оперштабе указали, что также в селе повреждены окна и фасад коммерческого объекта, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор. Информация о других последствиях уточняется.