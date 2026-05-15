При ударе дрона ВСУ по селу в Курской области пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В селе Песчаное Беловского района Курской области два человека пострадали при ударе украинского дрона.

У женщины — слепые осколочные ранения левого плеча и бедра, ее супруг получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, шеи и плеча.

Пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь, их доставят в Курскую областную больницу.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по селу Песчаное, их доставят в Курскую областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Губернатор уточнил, что украинский БПЛА нанес удар по селу Песчаное. В результате ранена 45-летняя женщина: у нее слепые осколочные ранения левого плеча и бедра. Ее супруг получил минно-взрывную травму, осколками посечена голова, шея и плечо.