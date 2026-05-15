При ударе дрона ВСУ по селу в Курской области пострадали два человека

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по селу Песчаное, их доставят в Курскую областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"В Беловском районе от вражеского дрона пострадали два человека", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что украинский БПЛА нанес удар по селу Песчаное. В результате ранена 45-летняя женщина: у нее слепые осколочные ранения левого плеча и бедра. Ее супруг получил минно-взрывную травму, осколками посечена голова, шея и плечо.
Оба пострадавших находятся в состоянии легкой степени тяжести, на месте им оказана необходимая медицинская помощь, в ближайшее время их доставят Курскую облбольницу, добавил губернатор.
