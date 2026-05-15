22:30 15.05.2026 (обновлено: 22:32 15.05.2026)
При ударе дрона ВСУ по селу в Курской области пострадали два человека

При ударе дрона ВСУ по селу Песчаное в Курской области пострадали два человека

  • В селе Песчаное Беловского района Курской области два человека пострадали при ударе украинского дрона.
  • У женщины — слепые осколочные ранения левого плеча и бедра, ее супруг получил минно-взрывную травму и осколочные ранения головы, шеи и плеча.
  • Пострадавшие находятся в состоянии легкой степени тяжести, им оказана необходимая медицинская помощь, их доставят в Курскую областную больницу.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в результате удара украинского дрона по селу Песчаное, их доставят в Курскую областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Беловском районе от вражеского дрона пострадали два человека", - написал Хинштейн в канале на платформе "Макс".
Губернатор уточнил, что украинский БПЛА нанес удар по селу Песчаное. В результате ранена 45-летняя женщина: у нее слепые осколочные ранения левого плеча и бедра. Ее супруг получил минно-взрывную травму, осколками посечена голова, шея и плечо.
Оба пострадавших находятся в состоянии легкой степени тяжести, на месте им оказана необходимая медицинская помощь, в ближайшее время их доставят Курскую облбольницу, добавил губернатор.
Специальная военная операция на Украине. Происшествия. Курская область. Беловский район. Александр Хинштейн
 
 
