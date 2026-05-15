Специальная военная операция на Украине
 
19:21 15.05.2026 (обновлено: 19:39 15.05.2026)
В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ

В Белгородской области боец "Орлана" и два мирных жителя пострадали при атаке

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ.
  • В городе Грайворон дрон атаковал частный дом, пострадали женщина и мужчина.
  • В селе Головчино боец подразделения «Орлан» получил осколочное ранение голени при выполнении служебных задач.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе боец подразделения "Орлан", пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.
"ВСУ продолжают атаки на наш регион (Белгородскую область - ред.). Пострадали трое, в том числе боец подразделения "Орлан", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
В оперштабе уточнили, что в городе Грайворон дрон атаковал частный дом, из-за чего пострадали женщина и мужчина. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины диагностировали осколочные ранения тела, у мужчины — акубаротравму. Помощь оказана, от предложенной госпитализации они отказались.
В селе Головчино при выполнении служебных задач боец "Орлана" получил осколочное ранение голени. Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
В оперштабе также сообщили о повреждениях, нанесенных дронами ВСУ при атаках на регион.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьГрайворонВооруженные силы Украины
 
 
