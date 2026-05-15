В Белгородской области три человека пострадали при атаке ВСУ

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Три человека, в том числе боец подразделения "Орлан", пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область, сообщили в оперативном штабе региона.

ВСУ продолжают атаки на наш регион ( Белгородскую область - ред.). Пострадали трое, в том числе боец подразделения "Орлан", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.

В оперштабе уточнили, что в городе Грайворон дрон атаковал частный дом, из-за чего пострадали женщина и мужчина. Их доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины диагностировали осколочные ранения тела, у мужчины — акубаротравму. Помощь оказана, от предложенной госпитализации они отказались.

В селе Головчино при выполнении служебных задач боец "Орлана" получил осколочное ранение голени. Сослуживцы доставили мужчину в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.