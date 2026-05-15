ВСУ нанесли новый удар по Энергодару
11:20 15.05.2026 (обновлено: 11:28 15.05.2026)
ВСУ нанесли новый удар по Энергодару

Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
  • Украинские войска нанесли удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару.
  • Под атаками дронов ВСУ оказались АЗС, гражданская инфраструктура, жилой сектор, повреждены несколько домов и машины.
  • Утром атаки продолжились: был атакован гражданский автомобиль в гаражном кооперативе, пострадавших нет.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Украинские войска нанесли в пятницу новый удар по городу-спутнику Запорожской АЭС Энергодару, атаковав гаражный кооператив, сообщил РИА Новости глава города Максим Пухов.
Мэр в пятницу заявил, что Энергодар подвергся массированному налету дронов ВСУ в ночь на пятницу, под атаками оказались АЗС, гражданская инфраструктура, жилой сектор, повреждены несколько домов и машины.
"Утром атаки продолжались: атакован гражданский автомобиль в гаражом кооперативе, без пострадавших. Ущерб уточняется", - сказал агентству Пухов.
По словам главы города, ситуация в городе остается напряженной.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
