В Рязани отменили занятия в школах и детсадах после атаки БПЛА

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После налета украинских беспилотников в Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах, сообщил губернатор Павел Малков.

Как уточнил губернатор, речь идет о школах 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76 и детских садах 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157.

Для родителей, которым не с кем оставить детей, откроют дежурные группы, добавил Малков.

Минувшей ночью Рязань подверглась атаке украинских дронов. Три человека погибли, еще 12 пострадали, в том числе четверо детей. Состояние двоих пострадавших тяжелое.

Два многоэтажных дома получили повреждения. Кроме того, обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий.