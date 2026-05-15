В Рязани отменили занятия в школах и детсадах после атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Рязани после атаки БПЛА отменили занятия в школах и детских садах Октябрьского района.
- Для родителей, которым не с кем оставить детей, в школах и детских садах будут открыты дежурные группы.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. После налета украинских беспилотников в Октябрьском районе Рязани отменили занятия в школах и детских садах, сообщил губернатор Павел Малков.
"В целях безопасности сегодня отменяются занятия и уроки в школах и детских садах Октябрьского района Рязани", — написал он в Telegram-канале.
Как уточнил губернатор, речь идет о школах 9/31, 50, 51, 59, 62, 63, 67, 68, 71, 72, 75, 76 и детских садах 4, 7, 21, 25, 27, 37, 38, 112, 117, 118, 121, 125, 130, 131, 138, 140, 142, 147, 149, 150, 157.
Для родителей, которым не с кем оставить детей, откроют дежурные группы, добавил Малков.
Минувшей ночью Рязань подверглась атаке украинских дронов. Три человека погибли, еще 12 пострадали, в том числе четверо детей. Состояние двоих пострадавших тяжелое.
Два многоэтажных дома получили повреждения. Кроме того, обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
