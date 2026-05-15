Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке украинских беспилотников на Рязань погибли четыре человека.
- Двенадцать жителей пострадали, семерых госпитализировали, включая четырех детей, состояние двух взрослых тяжелое.
- Два многоэтажных дома получили повреждения, также фрагменты дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Жертвами атаки беспилотников ВСУ на Рязань стали четыре человека, 12 пострадали, заявили в СК России.
До этого губернатор Павел Малков сообщал о трех погибших.
«
"Всем пострадавшим оперативно оказана необходимая помощь. Ведется разбор поврежденных конструкций. Организована эвакуация жителей. Для тех, кому это необходимо, развернуты пункты временного размещения", — написал он в Telegram-канале.
В Минздраве уточнили, что семь пострадавших госпитализировали, включая четырех детей, состояние двух взрослых тяжелое.
Малков добавил, что два многоэтажных дома получили повреждения. Фрагменты дронов упали также на территорию одного из промышленных предприятий, пожар на нем локализовали. Ликвидация последствий продолжается.
В школах и детсадах Октябрьского района города отменили занятия.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18