Армения рискует потерять все привилегии в рамках ЕАЭС, заявил Лавров
10:59 15.05.2026 (обновлено: 12:34 15.05.2026)
Армения рискует потерять все привилегии в рамках ЕАЭС, заявил Лавров

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая — РИА Новости. Ереван может потерять все привилегии в рамках Евразийского экономического союза, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"У нас отношения с Арменией существуют, и эти отношения близкие, союзнические. Но в то же время непростые. Учитывая то, как Запад пытается (ее. — Прим. ред.), вслед за некоторыми другими членами СНГ, подмять под себя, разорвать взаимовыгодные экономические, торговые, инвестиционные связи Армении со своими партнерами по СНГ и ЕАЭС", — отметил он.

Лавров подчеркнул, что отношения Москвы и Еревана обсудят на саммите Евразийского экономического союза в конце мая в Казахстане. При этом премьер Никол Пашинян ранее говорил, что не сможет приехать туда из-за предвыборной кампании.
"Это было бы, конечно, печально, потому что это хорошая возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе", — добавил министр.
Пашинян неоднократно заявлял, что республика хочет стать членом ЕС. В феврале местный парламент в первом чтении принял законопроект о начале процесса вступления в Евросоюз. При этом в начале мая премьер уклонился от прямого ответа на вопрос, выйдет ли Армения из ЕАЭС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня.
На прошлой неделе Владимир Путин призвал армянское руководство, не откладывая, решить вопрос об участии в этом объединении. До этого он не раз подчеркивал, что республика имеет право сама выбирать партнеров, однако одновременное нахождение в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно.
Президент напомнил, что Ереван получает значительные преимущества, находясь в Евразийском экономическом союзе: в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, миграционной сфере и в вопросе таможенных сборов.
