11:01 15.05.2026
Врач рассказала, чем опасна аллергия на пыльцу для водителей

Автомобильная пробка. Архивное фото
  • Врач-аллерголог Алла Рафаелян рассказала о рисках управления автомобилем при аллергии на пыльцу.
  • Аллергия на пыльцу может вызывать нарушение концентрации, зуд, слезотечение и сонливость после приема антигистаминных препаратов, что опасно при вождении.
  • Для профилактики Рафаелян посоветовала водителям закрывать окна в машине, надевать очки, промывать нос и смывать пыльцу с лица после поездки.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проявления аллергии на пыльцу, такие как зуд, слезоточивость и нарушение концентрации, а также сонливость после антигистаминных препаратов у водителей могут создать опасную ситуацию на дороге, рассказала врач-аллерголог Алла Рафаелян.
"Существует несколько серьезных факторов риска при поллинозе (аллергии на пыльцу - ред.) за рулем. Первая опасность - нарушение концентрации: зуд, чихание и слезотечение отвлекают от дороги... Еще одна проблема - сонливость, вызываемая антигистаминными препаратами", - сообщила Рафаелян "Газете.Ru".
Как отметила врач, аллергический отек слизистых и покраснение глаз ухудшают зрение, а при тяжелой аллергии могут начаться удушье, приступы кашля и отек дыхательных путей.
Для профилактики Рафаелян посоветовала ездить в машине с закрытыми окнами, надеть очки, чтобы уменьшить попадание пыльцы в глаза, а также после поездки промыть нос физраствором и смыть с лица осевшую пыльцу.
