Врач рассказала, чем опасна аллергия на пыльцу для водителей

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-аллерголог Алла Рафаелян рассказала о рисках управления автомобилем при аллергии на пыльцу.

Аллергия на пыльцу может вызывать нарушение концентрации, зуд, слезотечение и сонливость после приема антигистаминных препаратов, что опасно при вождении.

Для профилактики Рафаелян посоветовала водителям закрывать окна в машине, надевать очки, промывать нос и смывать пыльцу с лица после поездки.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Проявления аллергии на пыльцу, такие как зуд, слезоточивость и нарушение концентрации, а также сонливость после антигистаминных препаратов у водителей могут создать опасную ситуацию на дороге, рассказала врач-аллерголог Алла Рафаелян.

"Существует несколько серьезных факторов риска при поллинозе (аллергии на пыльцу - ред.) за рулем. Первая опасность - нарушение концентрации: зуд, чихание и слезотечение отвлекают от дороги... Еще одна проблема - сонливость, вызываемая антигистаминными препаратами", - сообщила Рафаелян "Газете.Ru"

Как отметила врач, аллергический отек слизистых и покраснение глаз ухудшают зрение, а при тяжелой аллергии могут начаться удушье, приступы кашля и отек дыхательных путей.