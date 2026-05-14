В Госдуме объяснили, зачем летом отключают горячую воду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ежегодное отключение горячей воды в домах в весенне-летний период необходимо для проведения гидравлических и температурных испытаний.
- Отключения воды нужны для того, чтобы в осенне-зимний период не было коммунальных аварий.
- За период отключения специалисты приводят системы в порядок, проводят ремонтные работы.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ежегодное отключение горячей воды в домах в весенне-летний период необходимо для проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их устранению, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
"Часто на встречах с жителями слышу вопросы о причинах отключения горячей воды. Отмечу, что отключение ГВС - мера необходимая, без нее нельзя провести гидравлические и температурные испытания, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их устранению", - сказал Колунов.
Как отметил парламентарий, отключения воды нужны для того, чтобы в осенне-зимний период не было коммунальных аварий - чтобы в домах было тепло, а из кранов шла горячая вода.
"За период отключения специалисты приводят системы в порядок, проводят ремонтные работы", - заключил собеседник агентства.