В Госдуме объяснили, зачем летом отключают горячую воду

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Ежегодное отключение горячей воды в домах в весенне-летний период необходимо для проведения гидравлических и температурных испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно принять меры по их устранению, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Как отметил парламентарий, отключения воды нужны для того, чтобы в осенне-зимний период не было коммунальных аварий - чтобы в домах было тепло, а из кранов шла горячая вода.