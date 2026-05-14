Рейтинг@Mail.ru
"Рухнет завтра". В Раде сделали резкое заявление о свержении Зеленского - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:02 14.05.2026 (обновлено: 19:11 14.05.2026)
"Рухнет завтра". В Раде сделали резкое заявление о свержении Зеленского

Дмитрук: нахождение Ермака в СИЗО стало ударом для Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нахождение экс-главы ОП Андрея Ермака в СИЗО стало серьезным ударом для власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
  • По мнению депутата, система, построенная на страхе, лжи, насилии и подавлении инакомыслящих, начала интенсивно терять устойчивость.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Нахождение экс-главы ОП Андрея Ермака в СИЗО стало серьезным ударом для власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Человек, который фактически был одним из самых влиятельных лиц в стране, проведет ночь в следственном изоляторе. И не исключено, что это будет не одна ночь. Это еще не означает, что власть Зеленского рухнет уже завтра. Но это означает, что процесс ее разрушения вошел в новую, гораздо более серьезную фазу", — написал он Telegram-канале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
"Задержать его!" На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 17:30
Как отметил парламентарий, сама отставка Ермака была важным сигналом того, что механизм начал давать сбой, теперь же, по его мнению, система, построенная на страхе, лжи, насилии и полном подавлении любых инакомыслящих, начала интенсивно терять устойчивость.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
"Это импичмент". В Раде набросились на Зеленского из-за нового скандала
13 мая, 20:42
 
В миреКиевская областьВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaДело МиндичаАндрей ЕрмакАртем Дмитрук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала