"Рухнет завтра". В Раде сделали резкое заявление о свержении Зеленского

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Нахождение экс-главы ОП Андрея Ермака в СИЗО стало серьезным ударом для власти Владимира Зеленского, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"Человек, который фактически был одним из самых влиятельных лиц в стране, проведет ночь в следственном изоляторе. И не исключено, что это будет не одна ночь. Это еще не означает, что власть Зеленского рухнет уже завтра. Но это означает, что процесс ее разрушения вошел в новую, гораздо более серьезную фазу", — написал он Telegram-канале.
Как отметил парламентарий, сама отставка Ермака была важным сигналом того, что механизм начал давать сбой, теперь же, по его мнению, система, построенная на страхе, лжи, насилии и полном подавлении любых инакомыслящих, начала интенсивно терять устойчивость.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.