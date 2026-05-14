Краткий пересказ от РИА ИИ
- Западные оппоненты России трактуют любое проявление гуманности и сдержанности Москвы на Украине как слабость, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
- Он отметил, что публикации в украинских соцсетях о принудительной мобилизации и сопротивлении ей со стороны граждан все отчетливее начинают напоминать сводки боевых действий.
- По словам Полянского, дети элиты не подвергаются мобилизации, в отличие от тех, кто не может откупиться и не имеет отношения к украинской верхушке.
ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Западные оппоненты России трактуют любое проявление гуманности и сдержанности Москвы на Украине как слабость, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Можно в целом констатировать, что любое проявление нами гуманности и сдержанности, стремление сохранить как можно больше жизней украинцев, которых режим (Владимира) Зеленского отлавливает на улицах и бросает на убой, традиционно трактуется нашими оппонентами как слабость и признак якобы нарастающих у нас проблем. И украинские проблемы сразу куда-то волшебным образом пропадают", - отметил он на постсовете ОБСЕ в четверг.
Российский дипломат добавил, что тем временем публикации в украинских соцсетях о принудительной мобилизации и сопротивлении ей со стороны рядовых граждан "все отчетливее начинают напоминать сводки боевых действий".
"При этом мобилизуют, разумеется, не всех – детей элиты никто не трогает, да и по большей части все они уже за границей. В сети "людоловов" попадают лишь те, кто не может откупиться и не имеет отношения к насквозь коррумпированной украинской верхушке", - добавил Полянский.