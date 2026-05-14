Рейтинг@Mail.ru
Полянский: Запад трактует гуманность России на Украине как слабость - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:06 14.05.2026
Полянский: Запад трактует гуманность России на Украине как слабость

Полянский: Запад трактует любое проявление гуманности РФ на Украине как слабость

© AP Photo / Yuki IwamuraДмитрий Полянский
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© AP Photo / Yuki Iwamura
Дмитрий Полянский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Западные оппоненты России трактуют любое проявление гуманности и сдержанности Москвы на Украине как слабость, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
  • Он отметил, что публикации в украинских соцсетях о принудительной мобилизации и сопротивлении ей со стороны граждан все отчетливее начинают напоминать сводки боевых действий.
  • По словам Полянского, дети элиты не подвергаются мобилизации, в отличие от тех, кто не может откупиться и не имеет отношения к украинской верхушке.
ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Западные оппоненты России трактуют любое проявление гуманности и сдержанности Москвы на Украине как слабость, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Можно в целом констатировать, что любое проявление нами гуманности и сдержанности, стремление сохранить как можно больше жизней украинцев, которых режим (Владимира) Зеленского отлавливает на улицах и бросает на убой, традиционно трактуется нашими оппонентами как слабость и признак якобы нарастающих у нас проблем. И украинские проблемы сразу куда-то волшебным образом пропадают", - отметил он на постсовете ОБСЕ в четверг.
Андрей Ермак в суде - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
На Украине сделали неожиданное заявление после ареста Ермака
Вчера, 13:22
Российский дипломат добавил, что тем временем публикации в украинских соцсетях о принудительной мобилизации и сопротивлении ей со стороны рядовых граждан "все отчетливее начинают напоминать сводки боевых действий".
"При этом мобилизуют, разумеется, не всех – детей элиты никто не трогает, да и по большей части все они уже за границей. В сети "людоловов" попадают лишь те, кто не может откупиться и не имеет отношения к насквозь коррумпированной украинской верхушке", - добавил Полянский.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Полянский: поставки оружия Киеву приближают ситуацию к точке невозврата
Вчера, 13:55
 
В миреРоссияМоскваУкраинаДмитрий ПолянскийОБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала