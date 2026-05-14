Полянский: Запад трактует гуманность России на Украине как слабость

ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Западные оппоненты России трактуют любое проявление гуманности и сдержанности Москвы на Украине как слабость, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Российский дипломат добавил, что тем временем публикации в украинских соцсетях о принудительной мобилизации и сопротивлении ей со стороны рядовых граждан "все отчетливее начинают напоминать сводки боевых действий".