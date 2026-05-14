Запад игнорирует информацию о тайных тюрьмах на Украине, заявил Мирошник
06:59 14.05.2026 (обновлено: 07:00 14.05.2026)
Запад игнорирует информацию о тайных тюрьмах на Украине, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Запад игнорирует информацию о «тайных тюрьмах» на Украине.
  • По словам Мирошника, существует сеть секретных тюрем в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины, где происходят пытки военнопленных.
  • Установить места «тайных пыточных» тяжело, потому что чаще всего эти помещения представляют из себя подвалы и бетонные коробки.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запад игнорирует информацию о "тайных пыточных" на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
Мирошник неоднократно заявлял РИА Новости о концентрации "тайных тюрем" ВСУ, где военные РФ проходят "марафон истязаний" - их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде. Находятся они в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины. Киевский режим не пускает в "тайные тюрьмы" гуманитарные организации, несмотря на это, они признают существование таких пыточных, но замалчивают этот факт.
"В докладах (про пытки со стороны ВСУ - прим.) мы заявили, что существует целая сеть секретных тюрем. Никакой реакции со стороны западников не было в виде давления на Украину или требования вскрыть этот гнойник", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Посол добавил, что издевательства над военнопленными в таких "тюрьмах" продолжаются, а концентрация психопатов, которые совершают зверства, зашкаливает.
"Мне даже сказать сложно сколько по времени человек находится в украинском плену без официальной фиксации. Это может быть от нескольких недель до нескольких месяцев. Что в это время происходит, сколько людей не дожили до момента, когда его поставили на учет, можно будет сказать только после длительного расследования", - рассказал он.
По словам Мирошника, установить места "тайных пыточных" тяжело, потому что чаще всего эти помещения представляют из себя подвалы и бетонные коробки.
