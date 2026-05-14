МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Запад игнорирует информацию о "тайных пыточных" на Украине, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Мирошник неоднократно заявлял РИА Новости о концентрации "тайных тюрем" ВСУ, где военные РФ проходят "марафон истязаний" - их содержат в клетках, избивают, отказывают в еде и воде. Находятся они в Киеве, Харьковской, Днепропетровской, Сумской и других областях Украины. Киевский режим не пускает в "тайные тюрьмы" гуманитарные организации, несмотря на это, они признают существование таких пыточных, но замалчивают этот факт.

"В докладах (про пытки со стороны ВСУ - прим.) мы заявили, что существует целая сеть секретных тюрем. Никакой реакции со стороны западников не было в виде давления на Украину или требования вскрыть этот гнойник", - сказал Мирошник в беседе с агентством.

Посол добавил, что издевательства над военнопленными в таких "тюрьмах" продолжаются, а концентрация психопатов, которые совершают зверства, зашкаливает.

"Мне даже сказать сложно сколько по времени человек находится в украинском плену без официальной фиксации. Это может быть от нескольких недель до нескольких месяцев. Что в это время происходит, сколько людей не дожили до момента, когда его поставили на учет, можно будет сказать только после длительного расследования", - рассказал он.