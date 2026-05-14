На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших сотрудников

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Один из сотрудников Запорожской АЭС, попавший под удар дронов ВСУ, находится в тяжелом состоянии, сообщил директор станции Юрий Черничук.
"По той информации, которая у нас есть на данный момент, один из сотрудников получил ранения в область нижних конечностей, второй в более тяжелом состоянии, у него ранения брюшной полости в районе нижней части тела. Насколько я знаю, в тот момент, когда они покидали автомобиль, выпрыгивали из кабины, он также поломал одну из ног", - сказал Черничук журналистам.
По его словам, пострадавшие - водитель транспортного цеха и сотрудник административно-хозяйственного управления станции.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.