Дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым на ЗАЭС
Специальная военная операция на Украине
 
19:12 14.05.2026 (обновлено: 19:32 14.05.2026)
Дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым на ЗАЭС

Яшина: дроны ВСУ не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам ЗАЭС

  • Два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ.
  • Дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым.
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Дроны ВСУ намеренно не подпускали машину скорой помощи к раненым сотрудникам Запорожской АЭС, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.
"Дронов было много. Не один и не два. Сначала атаковали именно автомобиль с сотрудниками, а потом намеренно не подпускали скорую помощь", - сказала Яшина.
