Кравцов рассказал, кто может поступить в вуз без вступительных испытаний - РИА Новости, 14.05.2026
02:16 14.05.2026
Кравцов рассказал, кто может поступить в вуз без вступительных испытаний

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в ведущие вузы России без вступительных испытаний.
  • Победители и призеры олимпиады могут также получить денежные поощрения.
  • В этом году дипломы заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получили 4 241 человек.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в ведущие вузы России без вступительных испытаний, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Статус победителя и призера (всероссийской олимпиады школьников - ред.) дает ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады", - сказал Кравцов.
Министр отметил, что победители и призеры олимпиады могут также получить денежные поощрения – единовременные от региона и ежемесячные выплаты в течение всего периода обучения в вузе в рамках президентских грантов.
В этом году, добавил Кравцов, дипломы заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получили 4 241 человек, 732 из них стали победителями, 3 509 – призерами.
