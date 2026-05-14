Кравцов рассказал, кто может поступить в вуз без вступительных испытаний

Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в ведущие вузы России без вступительных испытаний.

Победители и призеры олимпиады могут также получить денежные поощрения.

В этом году дипломы заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников получили 4 241 человек.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Победители и призеры всероссийской олимпиады школьников могут поступить в ведущие вузы России без вступительных испытаний, сообщил в интервью РИА Новости глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Статус победителя и призера (всероссийской олимпиады школьников - ред.) дает ребятам право поступить в ведущие российские вузы без вступительных испытаний по направлению подготовки или специальности, соответствующей профилю олимпиады", - сказал Кравцов

Министр отметил, что победители и призеры олимпиады могут также получить денежные поощрения – единовременные от региона и ежемесячные выплаты в течение всего периода обучения в вузе в рамках президентских грантов.