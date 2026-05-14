Вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой до четырех тысяч метров - РИА Новости, 14.05.2026
03:32 14.05.2026 (обновлено: 11:06 14.05.2026)
Вулкан Безымянный выбросил столб пепла высотой до четырех тысяч метров

  • Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 4 тысяч метров.
  • Пепловый шлейф распространяется в сторону нескольких населенных пунктов.
  • Вулкану присвоен «оранжевый» код авиационной опасности.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая - РИА Новости. Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил столб пепла высотой до 4 тысяч метров, шлейф распространяется в сторону нескольких населенных пунктов, где возможно выпадение незначительного количества пепла, сообщили в ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"На Камчатке зафиксирован пепловый выброс из вулкана Безымянного. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина - 2882 метра", - проинформировали спасатели в канале на платформе "Макс".
По данным ведомства, пепловый шлейф движется в юго-западном направлении. На его пути находятся поселки Атласово, Лазо, Таежный и село Долиновка Мильковского округа. При изменении направления ветра специалисты не исключают оседания небольшого количества пепла в населенных пунктах Быстринского, Усть-Камчатского и Тигильского округов. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.
ПроисшествияКамчаткаРоссияКамчатский крайМЧС России
 
 
