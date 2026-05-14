В Белгородской области мужчина погиб при атаке ВСУ

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.

В Шебекинском округе, в селе Бершаково, при детонации дрона двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица. В городской больнице №2 Белгорода им оказана необходимая помощь, пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.