Специальная военная операция на Украине
 
21:05 14.05.2026 (обновлено: 21:15 14.05.2026)
В Белгородской области мужчина погиб при атаке ВСУ

В Белгородской области мужчина погиб, три человека пострадали при атаках ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области один человек погиб, трое получили ранения в результате атак ВСУ.
  • В селе Головчино Грайворонского округа дрон ударил по территории частного дома, мужчина скончался на месте, еще один мужчина получил осколочные ранения.
  • В селе Бершаково Шебекинского округа при детонации дрона двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Один человек погиб, трое получили ранения в результате атак ВСУ в Белгородской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"Во время атак со стороны ВСУ (по Белгородской области - ред.) один человек погиб, трое получили ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале регионального оперштаба.
В оперштабе уточнили, что в Грайворонском округе, в селе Головчино, дрон ударил по территории частного дома. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Еще один мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Бригада "скорой" доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.
В Шебекинском округе, в селе Бершаково, при детонации дрона двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица. В городской больнице №2 Белгорода им оказана необходимая помощь, пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение.
В оперштабе также сообщили о повреждениях, нанесенных дронами ВСУ при атаках на регион. В частности, в Шебекино в результате детонации дрона загорелась кабина грузового автомобиля.
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородШебекино
 
 
