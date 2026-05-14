В Брянской области путешественник Саша Конь погиб от удара ВСУ

За передвижением путешественника следили пользователи соцсетей.

По данным СМИ, погибший является уроженцем Ставропольского края.

БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Путешественник Саша Конь, направлявшийся пешком в Бразилию, погиб от удара дрона ВСУ в Брянской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

"Да", - сказал собеседник в ответ на вопрос РИА Новости, является ли погибший путешественником, известным в соцсетях как Саша Конь.

В органах власти региона при этом уточнили РИА Новости, что удостоверяющих документов при погибшем не обнаружено.