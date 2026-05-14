В Брянской области путешественник Саша Конь погиб от удара ВСУ

БРЯНСК, 14 мая - РИА Новости. Путешественник Саша Конь, направлявшийся пешком в Бразилию, погиб от удара дрона ВСУ в Брянской области, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
За передвижением путешественника, который отправился в Бразилию пешком, вооружившись повозкой, за что и получил прозвище Саша Конь, следили пользователи соцсетей. Его передвижения были замечены в Рязанской и Калужской областях. На днях путешественник прибыл в Брянскую область, сообщали интернет-пользователи. По данным СМИ, путешественник - уроженец Ставропольского края.
Накануне экс-губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе село Старая Погощь Суземского района, погиб мирный житель Ставропольского края.
"Да", - сказал собеседник в ответ на вопрос РИА Новости, является ли погибший путешественником, известным в соцсетях как Саша Конь.
В органах власти региона при этом уточнили РИА Новости, что удостоверяющих документов при погибшем не обнаружено.
На кадрах с места гибели, появившихся в ряде Telegram-каналов, зафиксирована повозка оранжевого цвета, идентичная той, что Алексей использовал ранее: такие же тросы, желтый ремень и расположение наклеек. Одежда погибшего также совпадает с той, в которой путешественник был замечен на видео блогеров в различных городах.
