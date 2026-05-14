В Курской области восстановят колонию, ставшую крепостью для бойцов
Специальная военная операция на Украине
 
12:51 14.05.2026
В Курской области восстановят колонию, ставшую крепостью для бойцов

Гостев: в Курской области восстановят колонию, ставшую крепостью для бойцов

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Женскую колонию в Малой Локне Курской области, которая стала настоящей крепостью для российских бойцов при вторжении ВСУ, планируется восстановить, рассказал директор ФСИН России Аркадий Гостев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Минобороны России в августе 2024 года сообщало, что здание исправительной колонии №11 в Малой Локне Суджанского района Курской области стало настоящей крепостью для российских бойцов. Стены колонии выдержали удары тяжелого вооружения, минометов и западной бронетехники — БМП Marder и БТР Stryker. Российские военные около месяца героически обороняли ИК, в том числе несколько раз вызывая огонь на себя.
Директор ФСИН РФ рассказал, что ИК-11 намерены восстановить.
"Однозначно в планах наших восстанавливать (колонию - ред.)", - отметил он, добавив, что на территории ИК намерены поставить памятник, посвященный событиям.
Гостев пояснил, что всех сотрудников колонии, личный состав, а также спецконтингент смогли вывести за двое суток до того, как ВСУ начали наступление. По его словам, украинские боевики уничтожили даже маленькую часовню, которая находилась на территории ИК.
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСуджанский районКурская областьФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Вооруженные силы Украины
 
 
