В Курской области восстановят колонию, ставшую крепостью для бойцов

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Женскую колонию в Малой Локне Курской области, которая стала настоящей крепостью для российских бойцов при вторжении ВСУ, планируется восстановить, рассказал директор ФСИН России Аркадий Гостев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Минобороны России в августе 2024 года сообщало, что здание исправительной колонии №11 в Малой Локне Суджанского района Курской области стало настоящей крепостью для российских бойцов. Стены колонии выдержали удары тяжелого вооружения, минометов и западной бронетехники — БМП Marder и БТР Stryker. Российские военные около месяца героически обороняли ИК, в том числе несколько раз вызывая огонь на себя.
"Однозначно в планах наших восстанавливать (колонию - ред.)", - отметил он, добавив, что на территории ИК намерены поставить памятник, посвященный событиям.
Гостев пояснил, что всех сотрудников колонии, личный состав, а также спецконтингент смогли вывести за двое суток до того, как ВСУ начали наступление. По его словам, украинские боевики уничтожили даже маленькую часовню, которая находилась на территории ИК.