В Курской области восстановят колонию, ставшую крепостью для бойцов

МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Женскую колонию в Малой Локне Курской области, которая стала настоящей крепостью для российских бойцов при вторжении ВСУ, планируется восстановить, рассказал директор ФСИН России Аркадий Гостев, отвечая на вопрос РИА Новости.