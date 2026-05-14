БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие на передовых позициях регулярно жалуются в радиопереговорах на отсутствие продовольствия и воды, сообщил РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".

По его словам, украинским военным приходилось тратить собственную зарплату на еду, поскольку ВСУ не обеспечивают их должным образом. Те продукты, которые иногда поступали, оказывались просроченными и некачественными, на что личный состав пытался жаловаться по рации своим командирам.