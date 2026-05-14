Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военнослужащие на передовых позициях регулярно жалуются на отсутствие продовольствия и воды.
- Военнослужащие ВСУ могли находиться по две недели без воды и еды из-за нарушенной логистики.
- Украинским военным приходится тратить собственную зарплату на еду, так как ВСУ не обеспечивают их должным образом и поставляют просроченные и некачественные продукты.
БЕЛГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Украинские военнослужащие на передовых позициях регулярно жалуются в радиопереговорах на отсутствие продовольствия и воды, сообщил РИА Новости заместитель командира роты радиоэлектронной разведки 71-й мотострелковой дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" с позывным "Топаз".
"Были жалобы на продукты питания, на снабжение. Люди на передовых позициях, военнослужащие ВСУ могли находиться по две недели без воды, без еды. Им никто не приносил, логистика у них была нарушена. Поэтому были часто и такие жалобы", - сообщил офицер.
По его словам, украинским военным приходилось тратить собственную зарплату на еду, поскольку ВСУ не обеспечивают их должным образом. Те продукты, которые иногда поступали, оказывались просроченными и некачественными, на что личный состав пытался жаловаться по рации своим командирам.
"Снабжение очень плохое. Где-то военнослужащие ВСУ, получая свою заработную плату, тратили ее на продукты сами. Потому что армия Украины не снабжала своих подчиненных должным образом. Это были просроченные продукты, это были некачественные продукты, которые нельзя было даже употреблять", - резюмировал "Топаз".
