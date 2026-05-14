БПЛА атаковали мирных жителей при эвакуации из Родинского в ДНР

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Украинские беспилотники массово атаковали мирных жителей во время эвакуации из населённого пункта Родинское в ДНР, рассказал РИА Новости беженец Андрей Бондарь.
По словам собеседника агентства, эвакуация проходила в пасхальный день в сторону Лиманской шахты. Мирные жители, среди которых были пожилые люди, двигались пешком небольшими группами.
"Летит дрон, вижу - украинский, на поселке их миллион раз видел", — сообщил беженец.
Собеседник рассказал, что дрон начал преследовать именно его, после чего ему пришлось прятаться за деревьями и перебегать между укрытиями.
"Повезло, что рядом оказался тополь толстый. Я прыгнул туда. Пять или шесть раз он за мной летал", — заявил собеседник агентства.
Позже, по словам Бондаря, появились ещё два беспилотника с закреплёнными боеприпасами.
"Стал поворачиваться — два заряженных летят, видно заряды эти самые", — отметил он.
Беженец рассказал, что пытался укрыться возле старых елей у здания химлаборатории.
"Бегал вокруг елок, а дроны кружили надо мной", — сообщил он.
Он добавил, что позже появился неизвестный мужчина, после чего беспилотники атаковали уже его.
"Один убивает, а второй добивает. Он загорелся и упал", — сказал Бондарь.
Командующий группировкой войск "Центр" Валерий Солодчук 27 декабря 2025 года сообщил, что силами 9-й мотострелковой бригады освобожден город Родинское.
