Рейтинг@Mail.ru
Врач назвал полезные альтернативы привычным блюдам - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:58 14.05.2026
Врач назвал полезные альтернативы привычным блюдам

РИА Новости: Мартюшев-Поклад посоветовал заменять сахар аллюлозой или трегалозой

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСахар
Сахар - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сахар. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Андрей Мартюшев-Поклад отметил, что аллюлоза и трегалоза являются более предпочтительными заменителями сахара, чем фруктоза или сироп топинамбура.
  • При составлении полезного рациона стоит отдавать предпочтение цельным животным продуктам и овощам, а также употреблять 30–50 граммов качественного белка при каждом приеме пищи.
  • Вместо высокоуглеводных продуктов рекомендуется выбирать низкоуглеводные альтернативы, например, хлеб из кокосовой муки и сливки из мякоти кокосового ореха.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Набирающие популярность "более здоровые" альтернативы привычным продуктам не всегда бывают удачными: например, сахар лучше заменять не фруктозой или сиропом топинамбура, а аллюлозой или трегалозой, прокомментировал РИА Новости врач, эксперт рынка НТИ "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад.
"В последнее время появилось много новых ингредиентов и рецептур для замены сахара и глютена. Заменители привычных и любимых человеком, но не очень полезных продуктов могут быть неудачными или приемлемыми. Например, существуют неполезные "заменители сахара" - фруктоза и сиропы агавы или топинамбура, а есть вполне приемлемые - аллюлоза или трегалоза", - рассказал Мартюшев-Поклад.
Продажа бананов - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Зеленые бананы полезнее желтых для пищеварения, сообщил врач
2 апреля, 04:28
Врач подчеркнул, что при составлении полезного рациона стоит отдавать предпочтение цельным животным продуктам и овощам. В каждом приеме пищи важно употреблять 30-50 граммов качественного белка.
"Обязательно присутствие в приеме пищи жиров - это главный сигнал для оттока желчи. Например, это могут быть яичница (яйца, омлет) со свежими овощами, жирный творог с ягодами, мясо (рыба, птица, субпродукты) с тушеными овощами в качестве гарнира", - рассказал Мартюшев-Поклад.
Он добавил, что хлеб с глютеном лучше заменять не на высокоуглеводный вариант из рисовой муки, а на низкоуглеводный, например, из кокосовой. Лучшей альтернативой цельному коровьему молоку или сливкам будет не растительное "молоко" с простыми углеводами и омега-6 жирами, а низкоуглеводные продукты вроде сливок из мякоти кокосового ореха. Сливочное масло вообще не стоит заменять - это очень полезный продукт.
Если же хочется отказаться от печенья, конфет и пирожных, то стоит менять их на более полезные десерты, например, горький шоколад, сухофрукты или цельные фрукты. Врач рекомендует есть все это после основного приема пищи.
Блюдо из говядины - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
Терапевт назвала самые богатые железом продукты
7 мая, 04:44
А вот у протеиновых батончиков, которые некоторые люди едят вместо привычных сладостей, все зависит от состава. "Здесь нужно подходить индивидуально. Но они в большинстве случаев лучше, как минимум сытнее, чем простые шоколадные батончики, наполненные сахаром", - отметил эксперт.
Вместо роллов Мартюшев-Поклад советует съесть банку рыбных консервов, а вместо бургера - пару котлет. Что касается овсяной каши, по его словам, она не может быть основным блюдом, так как это классический вариант "пустых калорий". Ее единственный плюс - себестоимость. Лучшей заменой каши на завтрак будут различные блюда из яиц - та же яичница с беконом. В случае с сосисками нужно смотреть на состав, так как при промышленном производстве велик риск потери качества.
"Преимущество безлактозного молока в том, что оно безопасно для людей с лактазной недостаточностью, а это большинство взрослых. О том, что оно полезнее обычного, говорить не приходится. В таком молоке довольно много сахаров (результат разрушения лактозы), поэтому оно вызывает довольно сильную выработку инсулина. В этом смысле лучше молочнокислые продукты, в которых сахар в основном "утилизирован" бактериями", - заключил Мартюшев-Поклад.
Овощи - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
Врач рассказал, что мешает людям правильно питаться
18 апреля, 09:46
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоПитаниеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала