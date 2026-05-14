Врач назвал полезные альтернативы привычным блюдам

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Набирающие популярность "более здоровые" альтернативы привычным продуктам не всегда бывают удачными: например, сахар лучше заменять не фруктозой или сиропом топинамбура, а аллюлозой или трегалозой, прокомментировал РИА Новости врач, эксперт рынка НТИ "Хелснет" и Союза "Здоровье здоровых" Андрей Мартюшев-Поклад.

"В последнее время появилось много новых ингредиентов и рецептур для замены сахара и глютена. Заменители привычных и любимых человеком, но не очень полезных продуктов могут быть неудачными или приемлемыми. Например, существуют неполезные "заменители сахара" - фруктоза и сиропы агавы или топинамбура, а есть вполне приемлемые - аллюлоза или трегалоза", - рассказал Мартюшев-Поклад.

Врач подчеркнул, что при составлении полезного рациона стоит отдавать предпочтение цельным животным продуктам и овощам. В каждом приеме пищи важно употреблять 30-50 граммов качественного белка.

"Обязательно присутствие в приеме пищи жиров - это главный сигнал для оттока желчи. Например, это могут быть яичница (яйца, омлет) со свежими овощами, жирный творог с ягодами, мясо (рыба, птица, субпродукты) с тушеными овощами в качестве гарнира", - рассказал Мартюшев-Поклад.

Он добавил, что хлеб с глютеном лучше заменять не на высокоуглеводный вариант из рисовой муки, а на низкоуглеводный, например, из кокосовой. Лучшей альтернативой цельному коровьему молоку или сливкам будет не растительное "молоко" с простыми углеводами и омега-6 жирами, а низкоуглеводные продукты вроде сливок из мякоти кокосового ореха. Сливочное масло вообще не стоит заменять - это очень полезный продукт.

Если же хочется отказаться от печенья, конфет и пирожных, то стоит менять их на более полезные десерты, например, горький шоколад, сухофрукты или цельные фрукты. Врач рекомендует есть все это после основного приема пищи.

А вот у протеиновых батончиков, которые некоторые люди едят вместо привычных сладостей, все зависит от состава. "Здесь нужно подходить индивидуально. Но они в большинстве случаев лучше, как минимум сытнее, чем простые шоколадные батончики, наполненные сахаром", - отметил эксперт.

Вместо роллов Мартюшев-Поклад советует съесть банку рыбных консервов, а вместо бургера - пару котлет. Что касается овсяной каши, по его словам, она не может быть основным блюдом, так как это классический вариант "пустых калорий". Ее единственный плюс - себестоимость. Лучшей заменой каши на завтрак будут различные блюда из яиц - та же яичница с беконом. В случае с сосисками нужно смотреть на состав, так как при промышленном производстве велик риск потери качества.