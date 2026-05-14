Рейтинг@Mail.ru
Ведущие аргентинского радио по ошибке пригласили уролога для обсуждения НЛО - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:51 14.05.2026 (обновлено: 17:36 14.05.2026)
Ведущие аргентинского радио по ошибке пригласили уролога для обсуждения НЛО

Ведущие радио Vorterix по ошибке пригласили уролога вместо уфолога

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкРадиовышка
Радиовышка - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Радиовышка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущие аргентинской радиостанции Vorterix по ошибке пригласили уролога для обсуждения темы о существовании инопланетян.
  • Мариано Коэн поправил ведущих, заявив, что он не уфолог.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ведущие аргентинской радиостанции Vorterix по ошибке пригласили уролога вместо уфолога — исследователя НЛО — для обсуждения версии существования инопланетян.
В эпизоде передачи Y que, опубликованном на YouTube-канале радиостанции, ведущие заявили, что пригласили специалиста по изучению НЛО Мариано Коэна. На вопрос одного из ведущих о том, где мужчина обучался, чтобы стать уфологом, мужчина ответил, что он уролог.
Неопознанный летающий объект в небе - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
В рассекреченных файлах об НЛО нашли описание странных существ
10 мая, 20:36
"Я уролог, не уфолог. Это (слова. — Прим. ред.) звучит похоже, но это не то же самое", — заявил Мариано.
Ведущие посмеялись над ошибкой и спросили мужчину, верит ли он в существование жизни на других планетах. Уролог предположил, что она могла бы быть, отметив, что не знает наверняка. Затем ведущие стали задавать Мариано вопросы, связанные с его сферой работы, например об операциях на мужском половом органе.
Власти США с 8 мая начали публиковать обещанные американским президентом Дональдом Трампом файлы по НЛО. Обнародованы десятки фото, видео, свидетельские показания. Пентагон заявил, что будет публиковать новые документы об НЛО раз в несколько недель.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
В Минобороны Украины признались, что давно изучают НЛО
11 мая, 14:54
 
В миреСШАДональд ТрампМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала