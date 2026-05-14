Ведущие аргентинского радио по ошибке пригласили уролога для обсуждения НЛО

Краткий пересказ от РИА ИИ Ведущие аргентинской радиостанции Vorterix по ошибке пригласили уролога для обсуждения темы о существовании инопланетян.

Мариано Коэн поправил ведущих, заявив, что он не уфолог.

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ведущие аргентинской радиостанции Ведущие аргентинской радиостанции Vorterix по ошибке пригласили уролога вместо уфолога — исследователя НЛО — для обсуждения версии существования инопланетян.

В эпизоде передачи Y que, опубликованном на YouTube-канале радиостанции, ведущие заявили, что пригласили специалиста по изучению НЛО Мариано Коэна. На вопрос одного из ведущих о том, где мужчина обучался, чтобы стать уфологом, мужчина ответил, что он уролог.

"Я уролог, не уфолог. Это (слова. — Прим. ред.) звучит похоже, но это не то же самое", — заявил Мариано.

Ведущие посмеялись над ошибкой и спросили мужчину, верит ли он в существование жизни на других планетах. Уролог предположил, что она могла бы быть, отметив, что не знает наверняка. Затем ведущие стали задавать Мариано вопросы, связанные с его сферой работы, например об операциях на мужском половом органе.