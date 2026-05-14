13:32 14.05.2026 (обновлено: 14:17 14.05.2026)
Володин: релокантов, вредивших России, ждет судебное разбирательство

© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что релокантов, которые наносили вред государству и помогали недружественным странам, ждет судебное разбирательство после возвращения в Россию.
  • Володин подчеркнул, что уголовное наказание предусмотрено для тех, кто обижал солдат и офицеров, оскорблял Родину и наносил вред защитникам России.
  • По словам Володина, те, кто просто уехал из России по работе или на отдых, могут всегда вернуться, и у них не возникнет препятствий для этого.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Покинувших Россию релокантов, которые наносили вред стране, по возвращении на родину ждет суд, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«
"Вот что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины. Конечно, надо понимать, что таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан", — сказал он журналистам.
По словам Володина, необходимо выяснить, совершал ли человек, покинувший Россию, преступления против нее. Он добавил, что те, кто уезжал из-за работы или отдыхать, всегда могут вернуться и никаких препятствий для этого нет.
Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия – свободная страна, и ее жителям можно ездить в командировку, отдыхать, путешествовать или работать за границей.
"Мы с вами, если не будем защищать свою страну, останемся без Родины, без государства мы не можем такого допускать. Поэтому тот, кто обижал наших солдат и офицеров, оскорблял Родину, должны понимать – есть уголовное наказание, за это придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали и почему? Но однозначно такой ответ придется держать", - резюмировал он.
Председатель Госдумы подчеркнул, что надо исходить из того, что все страны, которые думают о будущем, они защищают свою государственность, своих защитников, солдат и офицеров и "не дают их в обиду", и поэтому тот, кто уехал и ведет себя неподобающим образом, нанося вред защитникам России, Отечеству, помогает недружественным странам, должен знать: ответственность неотвратима.
"Введено уголовное наказание достаточно серьезное. Поэтому другого не скажем, и здесь все иное только будет нечестным по отношению как к нашей стране, так и к ее защитникам. Поэтому понятно совершенно, тот, кто совершал такие поступки, рано или поздно он придет к осознанию, и ему надо будет приносить деятельное раскаяние, но здесь уже суд решает, насколько вина подпадает под уголовную ответственность и какая это уголовная ответственность. Поэтому все мы должны понимать: Родина одна, надо ее защищать и тем более делать все для того, чтобы поддерживать и защищать наших солдат и офицеров. По-другому быть не может", - подытожил Володин.
