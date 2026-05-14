Володин: релокантов, вредивших России, ждет судебное разбирательство

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Покинувших Россию релокантов, которые наносили вред стране, по возвращении на родину ждет суд, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

« "Вот что касается тех, кто уехал, оскорблял наших защитников, наносил вред государству, помогая недружественным странам, финансируя вооруженные силы Украины . Конечно, надо понимать, что таких людей ждет судебное разбирательство, и правоохранительные органы однозначно будут реагировать на приезд таких псевдограждан", — сказал он журналистам.

По словам Володина, необходимо выяснить, совершал ли человек, покинувший Россию, преступления против нее. Он добавил, что те, кто уезжал из-за работы или отдыхать, всегда могут вернуться и никаких препятствий для этого нет.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Россия – свободная страна, и ее жителям можно ездить в командировку, отдыхать, путешествовать или работать за границей.

"Мы с вами, если не будем защищать свою страну, останемся без Родины, без государства мы не можем такого допускать. Поэтому тот, кто обижал наших солдат и офицеров, оскорблял Родину, должны понимать – есть уголовное наказание, за это придется отвечать, а дальше уже суд учтет и деятельное раскаяние, и что совершали и почему? Но однозначно такой ответ придется держать", - резюмировал он.

Председатель Госдумы подчеркнул, что надо исходить из того, что все страны, которые думают о будущем, они защищают свою государственность, своих защитников, солдат и офицеров и "не дают их в обиду", и поэтому тот, кто уехал и ведет себя неподобающим образом, нанося вред защитникам России, Отечеству, помогает недружественным странам, должен знать: ответственность неотвратима.