Володин оценил работу Памфиловой и Москальковой
13:27 14.05.2026
Володин оценил работу Памфиловой и Москальковой

© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин оценил работу Эллы Памфиловой и Татьяны Москальковой, отметив, что они способствовали тому, чтобы институт омбудсмена занимался вопросами человека.
  • Вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в России будет рассмотрен Госдумой на пленарном заседании.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделали все, чтобы институт омбудсмена больше занимался не политическими вопросами, а вопросами человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ будет рассмотрен Госдумой на пленарном заседании в четверг.
"Здесь надо подчеркнуть, что именно вот работа таких руководителей, как Памфилова Элла Александровна, Москалькова, сделали все для того, чтобы у нас сегодня уполномоченный по правам человека больше занимался вопросами человека, а не политическими", - сказал Володин журналистам.
Он отметил, что за прошедшее время данный институт совершенствовался, качество его работы повышалось.
"Сегодня на конкурентной основе будут рассмотрены кандидатуры и та, которая получит большинство, займет эту должность. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в дальнейшем (работа - ред.) нашего кандидата, который получит поддержку, сложилась, и будем помогать в этой работе", - добавил председатель Госдумы.
Уполномоченный по правам человека в РФ назначается на должность и освобождается от должности Государственной думой. Согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать должность уполномоченного по правам человека более двух сроков подряд.
