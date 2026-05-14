Володин оценил работу Памфиловой и Москальковой

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Председатель ЦИК России Элла Памфилова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сделали все, чтобы институт омбудсмена больше занимался не политическими вопросами, а вопросами человека, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Вопрос о назначении уполномоченного по правам человека в РФ будет рассмотрен Госдумой на пленарном заседании в четверг.

"Здесь надо подчеркнуть, что именно вот работа таких руководителей, как Памфилова Элла Александровна, Москалькова , сделали все для того, чтобы у нас сегодня уполномоченный по правам человека больше занимался вопросами человека, а не политическими", - сказал Володин журналистам.

Он отметил, что за прошедшее время данный институт совершенствовался, качество его работы повышалось.

"Сегодня на конкурентной основе будут рассмотрены кандидатуры и та, которая получит большинство, займет эту должность. Мы со своей стороны будем делать все, чтобы в дальнейшем (работа - ред.) нашего кандидата, который получит поддержку, сложилась, и будем помогать в этой работе", - добавил председатель Госдумы.