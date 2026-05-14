Ущерб по делу директора певицы Линды превысил миллион рублей

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Ущерб по уголовному делу в отношении директора певицы Светланы Гейман, известной как Линда, Михаила Кувшинова составил более 1 миллиона рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала Тверского районного суда Москвы.
"Согласно представленным следствием материалам, сумма ущерба по данному делу превышает 1 миллион рублей", — огласил судья в ходе заседания.
Кувшинов подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он мог участвовать в незаконном переоформлении прав на ряд главных хитов Линды, автором и правообладателем которых является продюсер Максим Фадеев.