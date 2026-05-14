В США более 40 человек находятся под наблюдением из-за угрозы хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В США 41 человек находится под медицинским наблюдением из-за риска распространения хантавируса.
- На международном уровне зафиксировано 10 случаев заражения хантавирусом, из которых 8 подтверждены официально и 2 признаны вероятными.
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Американские эпидемиологи установили медицинское наблюдение за 41 человеком из-за риска распространения хантавируса, сообщили в Центре по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
В США под наблюдением в 11 штатах находится 41 человек из-за угрозы хантавируса, однако, по данным CDC, подтвержденных случаев заболевания в стране на данный момент нет.
При этом на международном уровне, как отмечают в ведомстве, зафиксировано 10 случаев заражения, из которых 8 подтверждены официально и 2 признаны вероятными.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы. Во вторник ВОЗ сообщила о выявлении 11 случаев заболевания, вызванного хантавирусом, в девяти из них было подтверждено заражение вирусом Андес.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.