Госдеп сообщил о завершении операции по вывозу урана из Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США завершили операцию по вывозу из Венесуэлы запасов высокообогащенного урана для его последующей утилизации на объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине, сообщает госдепартамент США.
"Материал (обогащенный уран – ред.) был транспортирован Соединенным Королевством и в начале мая благополучно прибыл на объект Саванна-Ривер в Айкене, Южная Каролина, для последующей утилизации", - говорится в пресс-релизе дипведомства.
Как утверждает госдеп, на сегодняшний день Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США успешно вывезло или подтвердило утилизацию более 7 340 килограммов оружейных ядерных материалов по всему миру.
Ранее NNSA сообщило о вывозе из Венесуэлы 13,5 килограмма высокообогащенного урана, который оставался в недействующем исследовательском реакторе RV-1 с 1991 года. По заявлению ведомства, ликвидация этих запасов якобы позволила устранить риски, связанные с наличием избыточных оружейных материалов в регионе.