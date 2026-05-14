21:24 14.05.2026
Госдеп сообщил о завершении операции по вывозу урана из Венесуэлы

Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США завершили операцию по вывозу запасов высокообогащенного урана из Венесуэлы.
  • Высокообогащенный уран прибыл на объект Саванна-Ривер в Айкене, Южная Каролина, для последующей утилизации.
  • Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США успешно вывезло или подтвердило утилизацию более 7340 килограммов оружейных ядерных материалов по всему миру.
ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. США завершили операцию по вывозу из Венесуэлы запасов высокообогащенного урана для его последующей утилизации на объекте Саванна-Ривер в Южной Каролине, сообщает госдепартамент США.
"Материал (обогащенный уран – ред.) был транспортирован Соединенным Королевством и в начале мая благополучно прибыл на объект Саванна-Ривер в Айкене, Южная Каролина, для последующей утилизации", - говорится в пресс-релизе дипведомства.
Как утверждает госдеп, на сегодняшний день Национальное управление по ядерной безопасности (NNSA) при минэнерго США успешно вывезло или подтвердило утилизацию более 7 340 килограммов оружейных ядерных материалов по всему миру.
Ранее NNSA сообщило о вывозе из Венесуэлы 13,5 килограмма высокообогащенного урана, который оставался в недействующем исследовательском реакторе RV-1 с 1991 года. По заявлению ведомства, ликвидация этих запасов якобы позволила устранить риски, связанные с наличием избыточных оружейных материалов в регионе.
