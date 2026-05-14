Постпред США в ООН анонсировал существенный транш в бюджет организации

ООН, 14 мая – РИА Новости. США вскоре переведут платеж в счет регулярного бюджета ООН, сообщил постпред страны при организации Майк Уолтц.
"У нас скоро будет дополнительный существенный транш", – сказал Уолтц в ходе брифинга для журналистов.
Дату и сумму он не уточнил.
Уолтц ранее в четверг сообщал, что США выделят 1,8 миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН.