Постпред США в ООН анонсировал существенный транш в бюджет организации
20:55 14.05.2026
Постпред США в ООН анонсировал существенный транш в бюджет организации

Уолтц: США сделают существенный взнос в ООН

© AP Photo / Jim Watson — Постпред США в ООН Майк Уолтц
Постпред США в ООН Майк Уолтц. Архивное фото
  США вскоре переведут дополнительный существенный транш в счет регулярного бюджета ООН.
  ООН переживает финансовый кризис из-за неуплаты взносов рядом стран, включая США.
ООН, 14 мая – РИА Новости. США вскоре переведут платеж в счет регулярного бюджета ООН, сообщил постпред страны при организации Майк Уолтц.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США.
"У нас скоро будет дополнительный существенный транш", – сказал Уолтц в ходе брифинга для журналистов.
Дату и сумму он не уточнил.
Уолтц ранее в четверг сообщал, что США выделят 1,8 миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН.
