Уолтц: США выделят больше миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН
19:00 14.05.2026
Уолтц: США выделят больше миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН

Уолтц: США выделят 1,8 миллиардов долларов на гуманитарные проекты ООН

© AP Photo / Jacquelyn MartinМайк Уолтц
Майк Уолтц. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США выделят 1,8 миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН.
  • Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал выделение США денег на гуманитарную работу.
  • ООН переживает финансовый кризис из-за неуплаты взносов рядом стран.
ООН, 14 мая – РИА Новости. США выделят 1,8 миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН, сообщил американский постпред при организации Майк Уолтц.
ООН переживает финансовый кризис на фоне неуплаты взносов рядом стран, в том числе крупнейшим плательщиком и по совместительству крупнейшим должником - США.
"Мы сегодня очень рады... объявить о выделении дополнительных 1,8 миллиарда долларов гуманитарного финансирования", – сказал Уолтц в ходе брифинга для журналистов.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал выделение США денег "на жизненно важную гуманитарную работу ООН и наших гуманитарных партнеров по всему миру", сообщили в его офисе.
В январе Гуттереш предупредил, что организация на грани финансового коллапса из-за нехватки средств.
