Уолтц: США выделят больше миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН

ООН, 14 мая – РИА Новости. США выделят 1,8 миллиарда долларов на гуманитарные проекты ООН, сообщил американский постпред при организации Майк Уолтц.
"Мы сегодня очень рады... объявить о выделении дополнительных 1,8 миллиарда долларов гуманитарного финансирования", – сказал Уолтц в ходе брифинга для журналистов.
В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал выделение США денег "на жизненно важную гуманитарную работу ООН и наших гуманитарных партнеров по всему миру", сообщили в его офисе.
В январе Гуттереш предупредил, что организация на грани финансового коллапса из-за нехватки средств.