Киев должен сам разбираться с коррупцией на Украине, заявил Песков

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Киев и его спонсоры должны сами разбираться с коррупцией на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам Пескова, киевский режим во главе с Владимиром Зеленским вверг Украину в катастрофу.
"Их руками была сотворена та трагедия, которая там происходит, пусть они сами разбираются со своей коррупцией, ну и также пусть разбираются с их коррупцией те, кто давал им деньги. Это же их (европейцев и американцев - ред.) деньги разворованы", - сказал Песков Первому каналу.