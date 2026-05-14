МВФ назвал условие для получения Украиной внешнего финансирования

ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Украина должна проводить обещанные реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование, заявила директор по коммуникациям Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак.

В конце февраля руководство МВФ одобрило новую кредитную программу Украине от самого фонда на 8,1 миллиарда долларов сроком на четыре года.

"В рамках утверждения новой программы (финансирования - ред.) власти согласились на всеобъемлющую повестку реформ... она нацелена на привлечение значительной внешней поддержки, которая имеет огромное значение для удовлетворения весьма масштабных финансовых потребностей Украины", - сообщила она на брифинге в ответ на вопрос РИА Новости.

Козак добавила, что МВФ намерен обсудить с украинскими властями вопрос проведения реформ в рамках предстоящего визита на Украину

Украина последние несколько лет формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрывать его за счет западной помощи. Бюджет страны на 2026 год был принят с дефицитом 1,9 триллиона гривен (45 миллиардов долларов).