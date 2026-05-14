Экс-министра инфраструктуры Украины обвинили в уклонении от военной службы

- Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну предъявлено обвинение в уклонении от военной службы.
- Омелян, мобилизованный в ВСУ в феврале 2022 года, не исполнял служебные обязанности в условиях военного положения.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывшему министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну, который был мобилизован в ВСУ в феврале 2022 года, предъявлено обвинение в уклонении от военной службы, сообщило в четверг украинское госбюро расследований (ГБР).
"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении бывшему министру инфраструктуры Украины, который после мобилизации проходил службу офицером группы планирования штаба одной из воинских частей и длительное время не исполнял служебные обязанности… Сообщено о подозрении по части 4 статьи 409 УК Украины – уклонение военнослужащего от несения обязанностей военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
По данным ГБР, в течение нескольких периодов в 2022-2023 годах экс-министр проводил служебное время по своему усмотрению и не выполнял никаких обязанностей, связанных с прохождением военной службы в части, дислоцированной в Черкасской области.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.