"Это угроза". На Западе пришли в ярость из-за произошедшего на Украине

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Украина не может достичь мирного соглашения с Россией из-за коррупции в стране, заявил финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х.
"Коррупция представляет для Украины большую угрозу, чем Россия. Причина, по которой Украина не может достичь мирного соглашения, заключается в глубоко укоренившейся коррупции в стране. Более четырех лет конфликта должно быть достаточно, чтобы любой лидер понял, что для прекращения войны необходима дипломатия", — написал он.
На этой неделе НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Следом ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.