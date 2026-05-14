Французский политик назвал Зеленского следующим на очереди после Ермака
16:58 14.05.2026
Французский политик назвал Зеленского следующим на очереди после Ермака

14.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что после коррупционного скандала с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком "следующим на очереди" будет сам Зеленский.
  • Флориан Филиппо призвал заблокировать выделение Францией 17 миллиардов евро Украине в рамках кредита Евросоюза.
ПАРИЖ, 14 мая - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо считает, что после коррупционного скандала с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком "следующим на очереди" будет сам Зеленский.
В понедельник Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила, что предъявила обвинения Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Высший антикоррупционный суд в четверг постановил отправить под стражу Ермака с возможностью внесения залога в размере 3,1 миллиона долларов. Однако политик заявил, что таких средств у него нет, а его защита подаст апелляцию.
"Правая рука" Зеленского только что оказался за решеткой. Следующий на очереди: Зеленский!" - написал Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.
Политик также вновь призвал заблокировать выделение Францией 17 миллиардов евро Украине в рамках кредита Евросоюза, общая сумма которого составила 90 миллиардов евро. Киев будет обязан вернуть эти средства только в случае выплаты "репараций" со стороны России. В МИД РФ не раз заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией неких репараций украинской стороне оторваны от реальности.
