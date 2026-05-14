"Готов на все". Зеленский избавился от ближайшего друга

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости, Михаил Катков. Экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак оказался не только коррупционером, но и оккультистом. С помощью колдунов, гадалок и священников серый кардинал выстроил вертикаль власти, представители которой "глодают кости страны", пишут украинские СМИ. Что происходит в Киеве — в материале РИА Новости.

Реквием по мечте

Высший антикоррупционный суд Украины на два месяца арестовал Андрея Ермака по обвинению в отмывании 460 миллионов гривен. Впрочем, его готовы выпустить из СИЗО под залог в 140 миллионов гривен. Условия: носить специальный браслет, сдать все паспорта, не покидать Киев и не общаться с предполагаемыми подельниками, включая бывшего вице-премьера Алексея Чернышева и бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича.

Постановление суда вступило в силу сразу после оглашения. Обжаловать его можно в течение пяти дней.

Ермак признался, что жизнь его к такому не готовила и он не хочет сидеть в СИЗО. Денег на залог у него нет, но он надеется на помощь друзей, называть которых отказался. Спустя несколько часов неизвестные внесли первые 14,5 миллиона. Кроме того, готовится апелляция.

Слушания по делу экс-чиновника, которого СМИ одно время называли "серым кардиналом Украины", начались 12 мая. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) утверждают, что Ермак отмыл несколько сотен миллионов гривен при строительстве коттеджного поселка "Династия". По данным силовиков, эти деньги должны были пойти в том числе на укрепление энергетической безопасности страны.

Призрак дома на холме

На следующий день после сообщения о том, что НАБУ и САП подозревают Ермака в коррупции, украинское издание "Зеркало недели" опубликовало статью о том, как команда Зеленского "глодает кости" Украины. Образ, надо признать, очень точный.

Чего стоит только общение второго человека в государстве с гадалкой Вероникой Аникиевич — Ермак советовался с ней, как ему поступать с политическими противниками. Среди них — председатель САП Александр Клименко, руководитель НАБУ Семен Кривонос, владелец газеты "Украинская правда" Томаш Фиала, депутаты Верховной рады Ярослав Железняк, Алексей Гончаренко и Давид Арахамия. Колдунья рекомендовала действовать: "Или вы их, или они вас". Глава офиса Зеленского заверил, что "готов на все".

Также Аникиевич "консультировала" по кадровым вопросам — исходя из даты рождения кандидатов. В частности, в марте 2020-го она согласовала назначение Ирины Венедиктовой генпрокурором.

Кроме того, по словам Железняка, Ермак и его подельники решили строить себе резиденции на земле, привезенной с кладбища. На стройку доставили более 726 кубометров могильного песка. Это должно было уберечь команду Зеленского от порчи и сглаза. Впрочем, для подстраховки пригласили еще и священника — освятить строительную площадку.

Об увлечении Ермака оккультизмом знали и раньше. В январе бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, что он практиковал магические ритуалы и привозил колдунов из Израиля, Грузии и одной из стран Южной Америки. Те жгли какие-то травы, собирали воду с трупов, изготавливали куклы вуду.

Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в декабре 2025-го сообщил: при обыске силовики нашли в квартире главы ОП "куклы вуду, маски, сатанинские звездочки", а также браслеты с соответствующей символикой. По мнению экс-парламентария, Ермак состоял в какой-то секте.

Враг государства

Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов полагает, что киевские власти давно научились бороться с НАБУ и САП.

"Во-первых, 140 миллионов гривен — смешная для Ермака сумма. В ближайшие пару дней кто-нибудь внесет за него залог. Во-вторых, оказавшись на свободе, он просто не сможет покинуть Киев и лично общаться с подельниками. <…> Все это неслучайно. Еще на этапе формирования НАБУ и САП украинские чиновники и политики задумались о собственной безопасности. В результате они разработали такие законы, по которым обвиняемые в коррупции фактически не несут какой-бы то ни было серьезной ответственности. Достаточно сотрудничать со следствием и возместить озвученный судом ущерб государству. СМИ постоянно пишут о случаях, когда преступник обворовывает страну на миллиарды, выплачивает компенсацию в пару миллионов, а затем отдыхает на лучших пляжах мира", — говорит политолог.

И продолжает: на Западе прекрасно осведомлены о том, что творится в Киеве. И лазейки для ухода от ответственности, скорее всего, были созданы в тесном сотрудничестве с кураторами под предлогом политической целесообразности. В то же время продолжительность расследования дела, по которому проходит Ермак, указывает на то, что работа ведется не только по уже известным подозреваемым, но и тем, кто с ними связан, включая Зеленского.

Замглавы Института стран СНГ Владимир Жарихин уверен: Ермак заслужил место в тюрьме. Но как далеко зайдут расследование и суд, неясно.

"Многое зависит от того, ради чего бывшего главу ОП взяли в оборот. Например, Зеленский мог арестовать Ермака, чтобы продемонстрировать западным кураторам решимость бороться с коррупцией. Якобы готов наказывать даже ближайших друзей. Или, наоборот, НАБУ и САП напали на соратника главы режима, потому что хотят выйти через него на самого Зеленского. Все-таки под давлением силовиков он способен раскрыть много тайн бывшего начальника", — рассуждает эксперт.