ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ под Киевом

ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Удары нанесены по аэродромам под Киевом, которые используются для заправки и довооружения военных самолетов и откуда взлетают беспилотники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Есть несколько прилетов в Дарницком районе и рядом - в стороне аэропорта... где садятся и довооружаются перед вылетами украинские самолеты, в том числе F-16 и Mirage из стран Запада", - сказал подпольщик.
Он добавил, что также зафиксирован прилет двух ракет в направлении частного аэродрома под Киевом, откуда регулярно взлетают реактивные БПЛА и разведывательные беспилотники.