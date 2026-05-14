ВС России нанесли удары по аэродромам ВСУ под Киевом

ДОНЕЦК, 14 мая - РИА Новости. Удары нанесены по аэродромам под Киевом, которые используются для заправки и довооружения военных самолетов и откуда взлетают беспилотники ВСУ, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.