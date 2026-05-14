ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, заявил Мирошник

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, эти случаи сейчас расследуются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"(В показаниях есть информация про - ред.) использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
По данным посла, пока что неизвестно какие именно препараты вводят пленным, так как еще идет расследование.
"Несколько человек, которые вернулись после обмена, признались, что им сделали инъекции", - добавил он.