ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, заявил Мирошник

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным.

Несколько человек, которые вернулись после обмена, признались, что им сделали инъекции, рассказал Мирошник.

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, эти случаи сейчас расследуются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"(В показаниях есть информация про - ред.) использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат", - сказал Мирошник в беседе с агентством.

По данным посла, пока что неизвестно какие именно препараты вводят пленным, так как еще идет расследование.