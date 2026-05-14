ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, заявил Мирошник
03:12 14.05.2026
ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, заявил Мирошник

Мирошник: ВСУ делают инъекции российским пленным, предупреждая о смерти

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным.
  • Несколько человек, которые вернулись после обмена, признались, что им сделали инъекции, рассказал Мирошник.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. ВСУ вводят неизвестные препараты российским военнопленным, эти случаи сейчас расследуются, заявил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"(В показаниях есть информация про - ред.) использование неизвестно каких медицинских препаратов. Человек рассказывает: приходит врач и говорит: ты будешь болеть и умрешь. Вкалывает какой-то препарат", - сказал Мирошник в беседе с агентством.
Россия за время СВО вернула из украинского плена более 3,7 тысячи военных
По данным посла, пока что неизвестно какие именно препараты вводят пленным, так как еще идет расследование.
"Несколько человек, которые вернулись после обмена, признались, что им сделали инъекции", - добавил он.
Захарова высказалась об издевательствах украинских врачей над пленными
