Скандал с Ермаком отразится на выделении средств Украине, заявили в ЕП - РИА Новости, 14.05.2026
02:53 14.05.2026 (обновлено: 04:50 14.05.2026)
Скандал с Ермаком отразится на выделении средств Украине, заявили в ЕП

Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что коррупционный скандал с Ермаком неизбежно отразится на финансовой поддержке Киева со стороны Евросоюза.
  • По словам Картайзера, общественное мнение в странах ЕС быстро меняется в направлении сокращения финансовой помощи Украине.
БРЮССЕЛЬ, 14 мая - РИА Новости. Коррупционный скандал с экс-главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком неизбежно отразится на финансовой поддержке Киева со стороны Евросоюза, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
В понедельник специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины сообщила, что предъявила обвинения экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом.
"Да. Даже если правительства (стран ЕС - ред.) хотят продолжать нынешнюю политику масштабной финансовой поддержки Украины, общественное мнение, похоже, быстро меняется в противоположном направлении", - сказал Картайзер, отвечая на вопрос о том, может ли коррупционный скандал вокруг Ермака повлиять на будущую финансовую помощь ЕС.
