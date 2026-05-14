ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские войска поразили авиаремонтный завод под Киевом, где ремонтировали американские истребители F-16, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16", — сказал он.
Там же находится производство беспилотников, добавил подпольщик.
Еще две ракеты ударили по частному аэродрому, откуда регулярно взлетают реактивные и разведывательные беспилотники, отметил он.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
