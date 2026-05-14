ВС России ударили по заводу под Киевом, где ремонтируют истребители F-16
10:00 14.05.2026 (обновлено: 12:00 14.05.2026)
ВС России ударили по заводу под Киевом, где ремонтируют истребители F-16

Лебедев: удар нанесен по заводу в Жулянах на Украине, где ремонтируют F-16

  • ВС России ударили по авиаремонтному заводу в Жулянах под Киевом.
  • На заводе ремонтировали американские истребители F-16 и производили беспилотники.
ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские войска поразили авиаремонтный завод под Киевом, где ремонтировали американские истребители F-16, рассказал РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
«

"Ударили по авиаремонтному заводу АРЗ 410 в Жулянах, где ремонтируют американские самолеты F-16", — сказал он.

Там же находится производство беспилотников, добавил подпольщик.
Другими целями, по его словам, были аэродромы под Киевом. Несколько прилетов зафиксировали в Дарницком районе. Там расположен аэропорт, садятся и довооружаются перед вылетами украинские самолеты, в том числе F-16 и Mirage, уточнил Лебедев.
Еще две ракеты ударили по частному аэродрому, откуда регулярно взлетают реактивные и разведывательные беспилотники, отметил он.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты на территории России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов. В ответ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
