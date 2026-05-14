Российские войска нанесли удар возмездия по предприятиям ОПК Украины - РИА Новости, 14.05.2026
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 14.05.2026 (обновлено: 14:18 14.05.2026)
Российские войска нанесли удар возмездия по предприятиям ОПК Украины

ВС России нанесли удар возмездия ракетами "Кинжал" по предприятиям ОПК Украины

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия России нанесла массированный удар по предприятиям ОПК Украины с использованием гиперзвуковых ракет "Кинжал".
  • Все назначенные объекты поражены.
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли массированный удар возмездия по предприятиям украинского ОПК и другим объектам, обслуживающим ВСУ, сообщило Минобороны.
"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами<…> нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", ударными беспилотными летательными аппаратами", — говорится в сводке.
Целями были военные предприятия, аэродромы, объекты топливной и транспортной инфраструктуры. Все они поражены, добавили в ведомстве.
Кроме того, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение местам сборки, хранения и запуска дронов, а также пунктам временной дислокации ВСУ и наемников в 152 районах. Силы ПВО за сутки сбили снаряд американской системы залпового огня HIMARS и 390 БПЛА самолетного типа.
Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Киеве, Харькове, Черкассах, Кременчуге и Запорожье. Жители Полтавской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Львовской, Волынской, Хмельницкой, Черниговской Киевской областей и Киева частично остались без света.
