Новые меры поддержки семей ввели в Тверской области по решению Королева

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Новые меры поддержки для родителей с детьми ввели в Тверской области по решению врио губернатора региона Виталия Королева, сообщает пресс-служба правительства Верхневолжья.

Так, студенческим семьям, где с начала 2026 года родился ребенок, предоставят выплату 200 тысяч рублей, а первоклассники из многодетных семей к следующему учебному году получат комплект не только школьной, но и спортивной формы.

"Мы хотим, чтобы у каждой семьи с рождением ребенка была уверенность в том, что здесь, в тверском регионе, они получат поддержку, у них будет жилье, рядом с домом – игровые и спортивные площадки, уютные парки и скверы", – приводит пресс-служба регправительства слова главы региона.

Он добавил, что дети смогут развивать таланты и способности, получить хорошее образование и востребованную профессию.

"И конечно, и мы, и все родители мечтают о том, чтобы, повзрослев, наши маленькие жители стали опорой и гордостью своей семьи, родного региона и всей страны", – сказал Королев.

Еще одно решение главы региона – расширяется программа, по которой возмещается часть стоимости обучения детей из многодетных семей в колледжах и вузах региона. Теперь родители смогут дать образование уже не одному, как было раньше, а двум детям.

О введении новых мер поддержки глава региона сообщил в четверг, когда принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Международному дню семьи. Королев поблагодарил семьи Верхневолжья за их ежедневный труд. Он отметил заслуги жителей в воспитании детей и сохранении традиционных семейных ценностей. Также Королев наградил победителей регионального этапа конкурса "Семья года".

"Очень верно сказал наш президент Владимир Владимирович Путин, что вы и есть те самые главные люди, которые определяют будущее России. Наше будущее – это дети, и от того, как они будут воспитаны, зависит качество этого будущего, то, в каком мире мы будем жить. Именно в больших семьях рождаются победы нашей страны. Они начинаются с любви и поддержки родителей, бабушек и дедушек. С вашего личного примера трудолюбия, неравнодушия и самоотдачи. И, конечно, готовности посвящать себя близким и Родине", – сказал Королев.

Глава региона отметил, что ценности становятся важнейшей нравственной опорой для детей, помогают им добиваться успехов в жизни, становиться действительно достойными гражданами России.