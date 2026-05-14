ЦИК передал мандат экс-депутата от "Единой России" Богомазу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Центральная избирательная комиссия передала мандат экс-депутата от "Единой России" Айрата Фаррахова Александру Богомазу.
- Члены ЦИК России приняли постановление о передаче мандата единогласно.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ передала мандат экс-депутата от "Единой России" Айрата Фаррахова бывшему главе Брянской области Александру Богомазу, следует из постановления ЦИК России.
"Передать вакантный мандат депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва зарегистрированному кандидату в депутаты Государственной думы РФ восьмого созыва федерального списка кандидатов, выдвинутого политической партией "Всероссийская политическая партия "Единая Россия", Богомазу Александру Васильевичу", - говорится в тексте постановления.
Члены ЦИК России на заседании в четверг приняли постановление единогласно.
Член Центризбиркома России Константин Мазуревский отметил, что Госдума ранее досрочно прекратила полномочия депутата Айрата Фаррахова, избранного в составе федерального списка кандидатов "Единой России" на основании его заявления.
В среду президент России Владимир Путин принял отставку Александра Богомаза и назначил врио губернатора Брянской области Егора Ковальчука. С 2024 года Ковальчук занимал должность председателя правительства Луганской Народной Республики.