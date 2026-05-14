ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуски снарядов со стороны "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг вечером зафиксировала пуски снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах", часть из которых была перехвачена, а часть упала на открытой местности, сообщила армейская пресс-служба.