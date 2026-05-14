ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуски снарядов со стороны "Хезболлы"

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг вечером зафиксировала пуски снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах", часть из которых была перехвачена, а часть упала на открытой местности, сообщила армейская пресс-служба.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших некоторое время назад в нескольких районах на севере Израиля, были обнаружены несколько снарядов, выпущенных из Ливана в сторону израильской территории. Некоторые из них были перехвачены, а некоторые упали на открытых участках", - говорится в сообщении для прессы.
Военные отметили, что этот обстрел является вопиющим нарушением режима прекращения огня.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.