ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуски снарядов со стороны "Хезболлы"

23:01 14.05.2026
ЦАХАЛ заявила, что зафиксировала пуски снарядов со стороны движения "Хезболла"

Израильские военные. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала пуски снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах".
  • Часть снарядов была перехвачена, часть упала на открытой местности в Израиле.
ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг вечером зафиксировала пуски снарядов со стороны ливанского движения "Хезболлах", часть из которых была перехвачена, а часть упала на открытой местности, сообщила армейская пресс-служба.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших некоторое время назад в нескольких районах на севере Израиля, были обнаружены несколько снарядов, выпущенных из Ливана в сторону израильской территории. Некоторые из них были перехвачены, а некоторые упали на открытых участках", - говорится в сообщении для прессы.
Военные отметили, что этот обстрел является вопиющим нарушением режима прекращения огня.
Официально между Ливаном и Израилем сохраняется режим прекращения огня, однако израильская авиация и артиллерия продолжает ежедневные удары по территории Ливана. Движение "Хезболлах" отвечает атаками на израильских военных в пограничной зоне.
