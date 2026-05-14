Россиянам рассказали, можно ли брать выходные в счет отпуска

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взять выходной в счет ежегодного оплачиваемого отпуска можно, оформив его как один или несколько дней отдыха по соглашению с работодателем, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.

По словам эксперта, если отпуск в конкретный день не внесен в соответствующий график, то работодатель может отказать предоставить выходной. Кроме того, уточнила Черных, отпуск не может быть разделен на части, если после этого сотрудник не сможет получить непрерывный отпуск не менее чем 14 календарных дней.