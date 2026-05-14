06:14 14.05.2026 (обновлено: 11:16 14.05.2026)
Россиянам рассказали, можно ли брать выходные в счет отпуска

РИА Новости: выходной можно взять как один или несколько дней отдыха

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Взять выходной в счет ежегодного оплачиваемого отпуска можно, оформив его как один или несколько дней отдыха по соглашению с работодателем.
  • Работодатель может отказать в предоставлении выходного, если отпуск в конкретный день не внесен в соответствующий график.
  • Отпуск не может быть разделен на части, если после этого сотрудник не сможет получить непрерывный отпуск не менее чем 14 календарных дней.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Взять выходной в счет ежегодного оплачиваемого отпуска можно, оформив его как один или несколько дней отдыха по соглашению с работодателем, сообщила РИА Новости заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Надежда Черных.
"Если работник хочет взять один или несколько дней в счет ежегодного основного оплачиваемого отпуска, то эта ситуация называется "разделение отпуска на части" и регулируется статьей 125 ТК РФ. Разделение отпуска на части производится по соглашению между работником и работодателем", - сказала Черных.
По словам эксперта, если отпуск в конкретный день не внесен в соответствующий график, то работодатель может отказать предоставить выходной. Кроме того, уточнила Черных, отпуск не может быть разделен на части, если после этого сотрудник не сможет получить непрерывный отпуск не менее чем 14 календарных дней.
Предоставление дня в счет отпуска оформляется заявлением работника и приказом работодателя, день в счет отпуска оплачивается по среднему заработку, уточнила эксперт.​
