Доля отечественного ПО в транспорте должна вырасти до 90-95% к 2036 году

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Доля отечественного программного обеспечения в российской транспортной отрасли должна вырасти до 90-95% к 2036 году, сообщили в правительстве РФ.
"Запланированы рост до 90-95% доли отечественного ПО к 2036 году и увеличение производительности труда в отрасли на 25% к 2050 году", - говорится в сообщении по итогам обсуждения транспортной стратегии России до 2050 года.